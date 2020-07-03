MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHareket halinde alev alan otomobil yandı
GeriGündem Hareket halinde alev alan otomobil yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Hareket halinde alev alan otomobil yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hareket halinde alev alan otomobil yandı
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Dalkıç Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ayav yönetimindeki 01 AAV 474 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen Ayav ile çevredekiler yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle