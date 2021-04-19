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DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

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Hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

Diyarbakır'da Şeyhmus Beysun (26), kardeşi için pazardan aldığı civciv hareketsiz kalınca, kalp masajı uyguladı. Civciv yeniden hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde oturan Şeyhmus Beysun, apartmanın çatısında beslemesi için kardeşine semt pazarından civciv aldı. Beysun, civcivin hareketsiz kaldığını fark edip parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre sonra civciv hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

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