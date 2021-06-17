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Gündem
Efendi ERKAYIRAN-DHA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Hareket eden traktörü durdurmak isterken canından oldu

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Hareket eden traktörü durdurmak isterken canından oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmak isteyen Kemal Toker, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Akdam köyünün eski muhtarı Kemal Toker, akşam tarladan döndükten sonra traktörünü evinin yakınına park etti. Araçtan inip, evine doğru yürüyen Toker, park halindeki traktörünün hareket ettiğini fark etti. Durdurmak isteyen Toker, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Toker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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