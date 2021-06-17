Hareket eden traktörü durdurmak isterken canından oldu

Akdam köyünün eski muhtarı Kemal Toker, akşam tarladan döndükten sonra traktörünü evinin yakınına park etti. Araçtan inip, evine doğru yürüyen Toker, park halindeki traktörünün hareket ettiğini fark etti. Durdurmak isteyen Toker, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Toker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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