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Harekâta İsveç’ten destek

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Suriye#İsveç
Harekâta İsveç’ten destek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’na ilişkin birçok ülkeden açıklama geldi. NATO üyeliği için Türkiye’ye, teröristleri desteklememe sözü veren İsveç, harekâtı destekledi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström: “Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır.” 

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger: “Diğer tüm aktörlerle birlikte Türkiye’yi de Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde mevcut gerginliği daha da tırmandıracak hiçbir eylemde bulunmamaya çağırıyoruz.”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby: “Türkiye’nin güneyindeki terör tehlikesine karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı var. Bizi endişelendiren SDG’nin (YPG), IŞİD ile mücadelesi. Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG’nin, IŞİD ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz.”

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: “Sivilleri korumak ve DEAŞ’ın yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye’de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz.” 

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: “Her seferinde endişelerimizi ve Türkiye’nin daha itidalli davranması yönündeki en açık dileğimizi dile getirdik.”

 

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Suriye#İsveç

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