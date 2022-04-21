Harekât merkezinde Pençe-Kilit mesaisi

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta ağırlıklı olarak Zap bölgesindeki “Pençe-Kilit Harekâtı” devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde operasyonu takip edip, harekâta katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıyor. Gece geç saatlere kadar merkezden ayrılmayan Bakan Akar, harekâtla ilgili şu bilgileri verdi: “Mehmetçiğin gücü kuvveti, morali yüksek. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla birinci safha hedefleri ele geçirildi. Hedeflerimiz safha safha belirlendi. Onlarca mağara var. O mağara, barınak, sığınakların tek tek temizlenmesi lazım.

ACZ İÇİNDELER

Operasyonumuz devam edecek. Ömer üsteğmen ve Kaan teğmen, iki şehidimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Birliklerinin önünde, en ön safta ilerlerken, birliklerini emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Onlara şükran borçluyuz. Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, acz içinde olduklarını görüyoruz. Çıkış yollarının olmadığını görüyorlar. Yalanlarla, hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansın, hangi taşın altına girerlerse girsinler, herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok, bunu bilmeleri lazım. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil.”

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BİRİ 4 ODALI 2 MAĞARA

Bölgede yapılan arama-tarama çalışmalarında 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit edildi. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu bildirildi.

30 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikisi dün sabah olmak üzere şu ana kadar harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi.