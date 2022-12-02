Harekât için risk analizi tamam

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TSK, Suriye sahasına tüm yönleriyle hâkim. Çetrefilli Suriye sahası ayrıntılı olarak inceleniyor. Birliklerin emniyeti için ayrıntılı ve sürekli güncellenen risk analizleri yapılıyor.

ÖNCE TEL RIFAT

Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıbanbaşı olarak nitelediği Tel Rıfat, Menbiç ve Ayn El Arab’ın teröristlerden temizlenmesi, PKK/YPG’li teröristlerin Türkiye sınırında 30 kilometrelik bir koridordan çıkarılması. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre bunun kademeli olarak yapılması da değerlendiriliyor.

- Türkiye’ye yönelik roket-füze atışlarının ve terörist sızmalarının kaynağı Tel Rıfat. Barış Kalkanı ile Zeytindalı Harekâtı bölgelerinin ortasında “bir hançer” olarak nitelendirilen Tel Rıfat Suriye’de YPG’li teröristlerin merkezi niteliğinde. Çok katlı mağaralar, tüneller ve el yapımı patlayıcılar olası bir harekât durumunda riski artıran unsurlar. Rus askerlerinin de hala faaliyet gösterdiği Tel Rıfat’ın hassasiyetini artıran unsurlardan biri de Şii milislerin etkin olduğu Halep’e sadece 40 kilometre uzaklıkta olması.

M4 KARAYOLU

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- Menbiç’in teröristlerden temizlenmesi de uzun süredir gündemde. ABD ve Rusya defalarca bu konuda daha sonra tutmadıkları sözler verdi. Ortak devriyeler yapıldı. Ancak YPG Menbiç’teki varlığını sürdürüyor. Rusların kontrolünde olduğu belirtilen bölge M4 karayoluna ulaşım nedeniyle stratejik açıdan önemli.

SİMGESEL HEDEF

- Ve Ayn El Arab (Kobani). İçeride YPG, dış çeperde Ruslar bölgede etkin. Güvenlik kaynakları İstiklal Caddesi’ndeki son saldırıyı düzenleyen teröristin Ayn El Arab’dan Türkiye’ye geldiğini hatırlatıyor. Ayn El Arab’ın YPG kontrolünden çıkarılması Türkiye için de sembolik olarak önemli. Batı, özellikle de ABD için ise Ayn El Arab IŞİD ile mücadelenin başladığı yer olması açısından anlamlı.