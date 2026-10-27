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Haraççı çeteye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Şüpheli#Polis#İstanbul
Haraççı çeteye operasyon
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:00

İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Tuzla ve Pendik bölgelerinde haraç almak için işyeri kurşunlayan bir çeteye yönelik çalışma yürütüldü.

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Şüphelilerin, işyerlerini yurtdışı numaralarından arayarak tehdit ettikleri, kurşunladıkları işyerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri öne sürüldü.

19 ADRESE BASKIN

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin bir işyeri kurşunlama olayında kullandıkları tabancayı kaldıkları otelin resepsiyonuna teslim ettikleri belirlendi. Bu gelişme üzerine resepsiyon çalışanı ile otel sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin konakladığı otel ise mühürlendi.

İki ay süren teknik ve fiziki takip ile yüzlerce güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 25 Ekim 2026’da, 19 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde ve bir otel odasında yapılan aramada 2 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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#Şüpheli#Polis#İstanbul

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