Haraççı çeteye operasyon

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Şüphelilerin, işyerlerini yurtdışı numaralarından arayarak tehdit ettikleri, kurşunladıkları işyerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri öne sürüldü.

19 ADRESE BASKIN

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin bir işyeri kurşunlama olayında kullandıkları tabancayı kaldıkları otelin resepsiyonuna teslim ettikleri belirlendi. Bu gelişme üzerine resepsiyon çalışanı ile otel sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin konakladığı otel ise mühürlendi.

İki ay süren teknik ve fiziki takip ile yüzlerce güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 25 Ekim 2026’da, 19 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde ve bir otel odasında yapılan aramada 2 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.