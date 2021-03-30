Haraççı başına MİT operasyonu

Bölgede uygun şart ve koşullar oluştuğu tespit edilince MİT ve TSK, eş güdüm içinde Kandil’de operasyon yaparak Ömer Aydın’ı etkisiz hale getirdi. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayanların başında gelen Ömer Aydın’ın terör örgütünün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

KOD ADI 'RENAS AYDIN'

‘Renas Aydın’ kod adı ile 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten terörist Ömer Aydın’ın, PKK/KCK’nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında bulunduğu da öğrenildi.

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