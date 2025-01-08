Fabrika sahibinin mucize kurtuluşu! Haraç alamayınca tetiğe bastı, silahı tutukluk yaptı... İş adamı sandalyeyi siper ederek kaçtı

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akyurt ilçesinde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.

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Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.