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Fabrika sahibinin mucize kurtuluşu! Haraç alamayınca tetiğe bastı, silahı tutukluk yaptı... İş adamı sandalyeyi siper ederek kaçtı

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#Ankara#Haraç#Silah
Fabrika sahibinin mucize kurtuluşu Haraç alamayınca tetiğe bastı, silahı tutukluk yaptı... İş adamı sandalyeyi siper ederek kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 17:25

Ankara'da tartıştığı kereste fabrikası sahibine ateş etmek isteyen, ancak silahı tutukluk yapan şüpheli, ofisin camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akyurt ilçesinde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı.

Fabrika sahibinin mucize kurtuluşu Haraç alamayınca tetiğe bastı, silahı tutukluk yaptı... İş adamı sandalyeyi siper ederek kaçtı

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

Fabrika sahibinin mucize kurtuluşu Haraç alamayınca tetiğe bastı, silahı tutukluk yaptı... İş adamı sandalyeyi siper ederek kaçtı

Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.

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Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 

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#Ankara#Haraç#Silah

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