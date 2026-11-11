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Haraç çetesini ‘şasiden’ yakaladılar

Güncelleme Tarihi:

#Suç Örgütü#İstanbul#Hırsızlık
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

İSTANBUL Kadıköy’deki bir işyerinde 28 Ekim’de istedikleri haraç parasını alamayan yeni nesil suç örgütü üyesi 5 kişi, işyerine çalıntı motosikletle geri dönerek kurşun yağdırdı.

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O anları cep telefonuyla kaydeden çete üyeleri, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine İstanbul polisi, kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede motosikleti Ümraniye’de terk edilmiş halde buldu.

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Yapılan incelemede motosikletin Beyoğlu’ndan çalındığını belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosiklete farklı bir araç plakası takarak olay yerine gittiklerini tespit etti. Çalıntı motosikletin şasi numarası üzerinden incelemelerini sürdüren ve görüntüler üzerinden şüphelileri adım adım izleyen polis ekipleri, çete üyelerinin Beylikdüzü’nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını belirledi.

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Ekipler, özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyon ile 5 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 parça halinde taş kokain uyuşturucu maddesi ve içime hazır sarılmış halde çok sayıda esrar ele geçirildi. C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. adliyeye sevk edildi.

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Haraç çetesini ‘şasiden’ yakaladılar

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#Suç Örgütü#İstanbul#Hırsızlık

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