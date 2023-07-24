Haraç çetesinden sınırları aşan plan

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Türkiye’de 25 farklı suçtan aranırken Gürcistan’a kaçan çete lideri Ercan Yılmaz, 3 yıl önce Ordu’da esnaflık yapan Z.B.’den adamları aracılığıyla haraç istedi. Haraç vermeyi kabul etmeyen Z.B. çete tarafından silahla tehdit edilince, ailesini de alarak Ankara’ya taşındı. Çete, ailenin peşini bırakmadı, 3 yıl sonra Ankara’daki adreslerine de ulaştı. Mart ayında Z.B.’nin Ankara’daki işyerini kurşunlayan haraç çetesi, “Biz seni her yerde buluruz, istediğimiz parayı vereceksin” mesajı bıraktı. Z.B. yine haraç vermeyi kabul etmeyince bu sefer saldırı için plan yapıldı. Gürcistan’da firari bulunan çete lideri Ercan Yılmaz’ın talimatıyla çete üyeleri harekete geçti.

ÖNCE KEŞİF SONRA SALDIRI

Aydın’dan korsan taksi ile Ankara’ya gelen çete üyeleri Z.B.’nin işyerinin bulunduğu alanda saldırı için keşif yaptı. Çete üyeleri Aydın’a dönüp saldırıda kullanılacak silah ile kiralık aracı alıp tekrar Ankara’ya geldi. Aracı bir noktaya bırakan çete üyeleri, İstanbul’dan gelen kiralık tetikçi Alper Calayır ile saldırı sırasında aracı kullanacak Oğuzhan T.’ye aracın konumunu ve görüntülerini attı. Tetikçi Alper Calayır ile Oğuzhan T. saldırı sırasında kullanacakları aracı alıp Z.B.’nin işyeri önünde beklemeye geçti. Z.B.’yi vurmayı planlayan saldırganlar onun yerine işyerine gelen oğlu C.B.’yi vurdu. Ayağına iki kurşun isabet eden C.B. yaralanırken, tetikçi Alper Calayır ile Oğuzhan T. olay yerinden araçla kaçtı.

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ARAÇ TERK EDİLMİŞ BİR HALDE BULUNDU

Ankara Organize Suçlarla mücadele ekipleri, tetikçinin içinde bulunduğu aracı olay yerinden 15 kilometre uzaklıkta Altındağ’da terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan tabancayı ise ters yönde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin önündeki çöp kutusunda buldu. Ekipler İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Denizli, Sakarya ve Ordu’da çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda aralarında Calayır’ın da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. çete üyelerinin 100 bin, İstanbul’dan gelen tetikçi ile kendisini taşıyan aracı süren kişinin ise bu iş için 200 bin lira aldığı öğrenildi.