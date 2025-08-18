Haraç çetesi Dallas'a operasyon:13 tutuklama

Haberin Devamı

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir grubun tehdit, şantaj ve cebir yolu ile korkutarak, baskı yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisini alıp harekete geçti. Şüpheliler hakkında gerekli istihbaratı yapılıp, toplanan belge, bilgi ve dokümanlar Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarıldı. Başsavcılığının talimatı ile Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 ayı ön, 2 ayı da ana hazırlık olmak üzere toplam 3 ay hazırlık yaptı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 12 Ağustos'ta operasyona başlandı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de operasyona destek verdi. Aydın Sultanhisar ve Efeler, Muğla'nın ise Datça ilçeleri ile Mersin'deki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 gün gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 15 Ağustos'ta saat 09.30'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.