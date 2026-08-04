Haraç çetesi çökertildi

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Liderliğini H.E.’nin yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin, bazı işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 ayrı örgütsel eylem belirlendi. Ayrıca örgütün başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu da tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, dün sabah harekete geçti. İzmir, İstanbul ve Ankara'daki toplam 38 adreste, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden 2'sinin İstanbul, 1'i Ankara'da olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 4 tabanca, 184 fişek, 11 tüfek, 100 kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Diğer 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.