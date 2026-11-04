×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Haraç çetesi bu sefer Cihan Sütşurup’u hedef aldı

Güncelleme Tarihi:

#Şapkalılar Suç Örgütü#Cihan Sütçrup#Mustafa Sandal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütünün, fon soruşturmasında ‘şüpheli’ olarak yargılanan işinsanı ve aynı zamanda Mustafa Sandal’ın kayınpederi olan Cihan Sütşurup’tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine Sütşurup’un kız kardeşine ait otomobil ateşe verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul’da ‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütünün, fon soruşturmasında ‘şüpheli’ olarak yargılanan işinsanı ve aynı zamanda Mustafa Sandal’ın kayınpederi olan Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine, 31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobilin kundaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gözden KaçmasınUtanmazlık abidesi Sarıgül, Özgür Özel’i tehdit mi ettiUtanmazlık abidesi Sarıgül, Özgür Özel’i tehdit mi etti Haberi görüntüle

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şapkalılar Suç Örgütü#Cihan Sütçrup#Mustafa Sandal

BAKMADAN GEÇME!