Haraç çetesi bu sefer Cihan Sütşurup’u hedef aldı

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İstanbul’da ‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütünün, fon soruşturmasında ‘şüpheli’ olarak yargılanan işinsanı ve aynı zamanda Mustafa Sandal’ın kayınpederi olan Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine, 31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobilin kundaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.