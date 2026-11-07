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Haraç çetelerine operasyon

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suç Örgütleri#İş Yeri Kurşunlaması
Haraç çetelerine operasyon
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

YENİ nesil suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerine yönelik kurşunlama, kundaklama ve tehdit olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

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Sokaklarda haraç için işyerlerini tehdit ederek kurşunlayan ve kanıt için eylemlerini videoya kaydeden çete üyelerini kamera kayıtları üzerinden tespit eden polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Çalıntı ve plakasız motosiklet kullanarak haraç için kurşunlama yaparak sokaklarda korku saçtıkları belirlenen şüphelilerin tüm çete bağlantılarını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

HÜCRE EVLERİNE BASKIN

Esenyurt ve Güngören’de son bir ayda 7 işyerini kurşunlayan çete üyelerine İstanbul merkezli Adana ve Bursa illerinde 18 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonlarda suç örgütleri adına hareket ederek, eylemlere iştirak ettikleri değerlendirilen 2’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Hücre evlerinde saklanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suç Örgütleri#İş Yeri Kurşunlaması

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