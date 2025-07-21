Haraç almak için işyerlerini kurşunlayan 27 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda haraç için yerlerini kurşunlayan şebeke üyeleri yakalandı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Haraç almak için işyerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

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Şüphelilerle ilgili 'Kasten öldürmek', 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.