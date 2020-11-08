Hâr-ı Bülbül çiçeği nedir? Sadece Şuşa'da yetişiyor!

Dünyanın bazı bitkileri endemiktir - yalnızca belirli bir yerde, doğal faktörlerin en uygun şekilde eşleşmesi ile büyürler. Güney Kafkasya, yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunamayan çok sayıda bitki türünü barındıran eşsiz bir ekosistemdir.

Bu türlerden bazıları çok sınırlı bir alanla sınırlıdır. Hari bulbul çiçeği ( Xarı Bülbül) bunlardan biridir: Sadece Güney Kafkasya'nın Şuşa bölgesinde yetişir (Ermeniler tarafından Shushi olarak adlandırılır) . Çiçeğin şekli bir bülbülü andırır, dolayısıyla adı: Azerice'de "Har" "diken" ve "bulbul" "bülbül" anlamına gelir. Çiçeğe yakından bakarsanız, üç farklı yöne yayılan üç yaprağın farkına varabilirsiniz. İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Hari bulbul çok kırılgan bir çiçektir. Hızla kaybolur ve kokusunu asla paylaşmaz. Mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sahip görkemli bir çiçektir. Pek çok efsaneye ve halk masalına konu olmuştur.