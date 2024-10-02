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Hapşırık nöbeti geçiren 2 çocuk annesi Ankara'ya sevk edildi

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#Hapşırık#Batman#Hapşırık Nöbeti
Hapşırık nöbeti geçiren 2 çocuk annesi Ankaraya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:17

Batman'da 2 haftadır aralıksız hapşıran ve hayatı altüst olan 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren hapşırmaya başladı. Hapşırığı geçmeyen Aydın, hastaneye başvurdu. Burada serum tedavisi uygulanan Aydın, taburcu oldu.

Hapşırık nöbeti geçiren 2 çocuk annesi Ankaraya sevk edildi

Günlük yaşamda zorlanan Aydın'ın bir süre sonra hapşırması arttı. Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken, Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hapşırık nöbeti geçiren 2 çocuk annesi Ankaraya sevk edildi

 

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#Hapşırık#Batman#Hapşırık Nöbeti

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