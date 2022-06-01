Hapisten korksaydık sizin gibi olurduk

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Selahattin (Demirtaş) Bey’in çok sevildiğini gördüm. Haksız, adaletsiz uygulamalardan çok şikâyet ediyorlar. Bize oy versin vermesin, bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak insani görevimizdir, sadece politik değil. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Osman Kavala’nın da Selahattin Demirtaş’ın da; Harp Okulu öğrencileri var, darbeci diye yıllardır içeride, onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız, çözeceğiz.

İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu adaletsiz, hukuksuz bir kararla mahkûm edildi. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Hapse atarlar, tutuklarlar, ne yaparlarsa yapsınlar asla ama asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız için de yarın (bugün) duruşma var. Çalışıyor, üretiyor, İstanbullulara hizmet ediyor, hazmedemiyorlar. Hâlâ İstanbul’u kaybettiklerine inanamıyorlar. ‘Acaba Ekrem Başkan’ı oradan nasıl alırız da oraya birini atarız’ arayışı içindeler.

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BAHÇELİ’YE HAPİS YANITI

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastederek) Birisi de beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez, kimsiniz siz ya Allah aşkına. Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık, sizin gibi olurduk. Biz sizin gibi değiliz, dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız, ne söylediysek arkasındayız. Bizim sözümüz erkek sözüdür, insan sözüdür.

TÜRGEV VE ENSAR AÇIKLAMASI

Bir siyasetçinin hesabını veremeyeceği, halkından gizlediği bir şey olmamalı. Bir siyasetçinin evlatları para pul işine girmemeli. Sınır dışı operasyon yapacağız diyor. E senin oğlun var dünya kadar milyonları var, ok atmakta da çok becerikli, gönder, niye göndermiyorsun? Fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorsun? Daha okçuluk vakfını bilmiyoruz, onlar da gizli kapaklı. Ama milletime sözüm var, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim boynumun borcudur.”