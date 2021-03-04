CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Ataşehir’de apartman görevlileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı, İnsan Hakları Eylem Planı’nı eleştirdi. “Hapishaneler niye tıka basa dolu?” diye soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bir toplantı yapıldı. İnsan Hakları Eylem Planı diye. Sizin hakkınız teslim edildi mi? Yasaların öngördüğü bütün haklar size teslim edildi mi? Edilmedi. Size teslim edilirken önünde bir engel var mı? Hiçbir engel yok. Sizin hakkınızı teslim etmeyen kişi, ‘İnsan hakları eylem planı açıklıyorum’ diyor. Yahu arkadaş önce benim bir hakkımı teslim et. Ondan sonra çık, başka haklar varsa onlar için mücadele et.

‘19 YILDIR BEN Mİ YÖNETTİM?’

Efendim neymiş, ‘Düşüncesinden ötürü kimse hapse girmeyecek.’ Bugün hapishaneler tıka basa dolu. Farklı düşündü diye. O yüzden insanlar korkuyorlar, ‘Örgütlenirsek, başımıza bir bela gelir mi’ diye? Eğer bir ülkede, bir siyasi parti bir devleti 19 yıl yönettikten sonra, kalkıp da ‘Ben insan hakları eylem planı açıklıyorum’ diyorsa, o ülkede insan hakları yok demektir.”

KILIÇDAROĞLU, ‘İKTİDARDA YAPILACAKLAR’ LİSTESİ ÇIKARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarodğlu, sosyal medya hesabından “İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız” başlığıyla 8 madde yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı maddeler şöyle:

◊ Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası’nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

◊ Esnafın, pandemide bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silip, ana parayı takside bağlayacağız.

◊ Bir kararname ile esnafın kira spotaj vergisini kaldıracağız.

◊ Çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, ana parayı takside bağlayacağız.

◊ Kredi Yurtlar Kurumu borçları nedeniyle başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek, borçlu iş sahibi olduğunda ana parayı taksitlere böleceğiz.

◊ Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faiziyle birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz.

◊ 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını, faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

◊ Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.