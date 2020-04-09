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Haber Giriş: 09.04.2020 - 01:31,Son Güncelleme:/

Hannover Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Hannover Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Yurt dışında ülke adına kurulmuş olan pek çok Türk Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Bu konsolosluklar Türkiye'yi temsil eden aynı zamanda vize işlemleri gibi daha pek çok hizmeti beraberinde sunmaktadırlar. Türk Başkonsolosluklarının en yetkili kişilerine Büyükelçi denilmektedir. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı talimatı ile bizzat atılırlar. Ülkemizi yıllardan beridir temsil eden Hannover Türk Başkonsolosluğu vardır. Peki, Hannover Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatlerine ait tüm detayları sizler için hazırladık.

Hannover Türk Başkonsolosluğu Türkiye'nin yurt dışında ki konsolosluklarından biridir. Hannover Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir hizmet eden Türk Başkonsolosluğudur.

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Almanya'nın Hannover şehrinde bulunur. Avrupa kıtasında ki Türk Başkonsolosluklardan biri olan Hannover Türk Başkonsolosluğu Almanya'da ki konsolosluk temsilcilerimizden birisidir.

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Adresi

 An der Christuskirche 3, 30167 Hannover / ALMANYA

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Telefon Numarası: +49-511 76865-0

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

 Hannover Türk Başkonsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

 Pazartesi: 8:30 - 12:00

 Cuma: 8:30 - 12:00

 

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