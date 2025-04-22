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Hanna’ya 3 kurşun

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#Ferhan Dürçek#Hanna Dürçek#Zeytinburnu
Hanna’ya 3 kurşun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

Ferhan Dürçek, Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek’i çıkan tartışma sırasında tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

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İSTANBUL Zeytinburnu’nda taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek (44), önceki gün akşam saatlerinde evlerinde tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında Ferhan Dürçek, evde bulunan tabancayı eline alıp eşine art arda 3 el ateş ettikten sonra aynı silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek’in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek’in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisler Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek’in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek’in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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BORÇLAR NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI

Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek’in borçları nedeniyle defalarca tartıştığı öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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#Ferhan Dürçek#Hanna Dürçek#Zeytinburnu

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