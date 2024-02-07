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Hanna’nın kâbusuna 20 yıl istendi

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#Hanna Butym#Falçata#Saldırı
Hanna’nın kâbusuna 20 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

Bir alışveriş merkezinde pusu kurarak saldırdığı Ukraynalı eski eşi Hanna Butym’in yüzünü falçatayla doğrayan Mesut Öztürkmen’in yargılandığı davada sona gelindi. Savcı, Öztürkmen’e ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

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Ukraynalı Hanna Butym (30) internetten tanıştığı Mesut Öztürkmen’le (45) 2018 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Türkiye’ye geldiğinde, Öztürkmen’in kendisine söylediği her şeyin yalan olduğunu anlayan Hanna, 2.5 yıl sonra boşanma davası açtı. Öztürkmen internetten izini sürdüğü Hanna’yı, kız kardeşinin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak 15 Ocak 2021 günü İstanbul Florya’daki bir AVM’de buldu. Hanna’nın yüzünü falçatayla paramparça eden eski eşi Öztürkmen, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Mahkemede “AVM’de başka bir erkekle görünce kıskandım. Eğer öldürmek isteseydim direkt boğaz bölgesine vururdum” diye savunma yapan Mesut Öztürkmen, iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, davayı eksik rapor nedeniyle bozdu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde silbaştan görülmeye başlayan davanın aralık ayındaki duruşmasında Öztürkmen tahliye edildi.

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ÖMÜR BOYU İZİNİ TAŞIYACAK

Dün görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan gönderilen rapor okundu. Raporda Hanna Butym’in yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin yüzde sabit iz niteliğinde olduğu ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu bildirildi. Mütalaasını açıklayan savcı, Öztürkmen’in öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığa savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

 

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#Hanna Butym#Falçata#Saldırı

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