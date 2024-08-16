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Haniye'nin Türk bankalarında birikimi olduğu iddialarına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Yisrael Katz#İsmail Haniye#Türk Bankaları
Haniyenin Türk bankalarında birikimi olduğu iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 21:14

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiasının doğru olmadığını ve Haniye'nin Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiası doğru değildir. İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#Yisrael Katz#İsmail Haniye#Türk Bankaları

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