Haniye Türkiye’ye geliyor... Dünyanın gözü bu görüşmede

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız” sözleriyle duyurduğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ziyareti için geri sayım başladı. İsrail’in Gazze’ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyareti kritik hale getiren faktörler arasında.

NEDEN ÖNEMLİ

Saldırılar devam ederken ateşkes arayışları da başarısızlıkla sonuçlandı. Arayışlarda arabuluculuk yapan Katar da bu konudaki rolünü değiştirmeyi ve dönüştürmeyi düşündüğünü duyurdu. Haniye’nin bu süreçte gerçekleşen ziyaretini Hürriyet’e değerlendiren Prof Dr. Murat Aslan’a göre, ziyaret ateşkes koşullarının şekillenmesini sağlayabilir: “Diplomatik çözüm elde edilirken soruna taraf olanlar, güvendiği taraflarla masaya oturmak ister. İsrail bu süreci ABD ile yürütmeye çalışıyor ama Hamas’ın yanında bir aktör yok.

ATEŞKES UMUDU

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Bu nedenle yapılan görüşmeyi Hamas’ın ateşkes için teşvik edilmesi, belki doğrudan İsrail ile olmayabilir ama ABD aracılığıyla muhtemel bir ateşkes istikametinde asgari müşterekin ne olduğunun tespiti ve değerlendirilmesi yönünde almak gerekiyor. Türkiye, Haniye ziyareti ile birlikte kabul edilebilir bir ateşkesi ve koşulları şekillendirebilir. Hafta sonu gerçekleşecek bu ziyaret hem Filistin halkına destek amacı taşıyor hem de bölgede kalıcı statükonun tesis edilmesi ve ön koşul olarak niyet beyanının temellerinin oluşturulması açısından önemli.”

HAMAS’TAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda güçlü sözlerle verdiği desteğin ardından çarşamba günü akşam saatlerinde Hamas’tan teşekkür açıklaması gelmişti. Erdoğan’ın sözlerinden gurur duyulduğu belirtilen açıklamada özetle, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir” denildi.

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FİDAN DA GÖRÜŞTÜ

Haniye İstanbul ziyareti öncesinde Katar’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştü. Fidan görüşmeyle ilgili, “Özellikle iki devletli çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk... Kendilerinin 1967 sınırları içerisinde kurulacak olan bir Filistin devletini kabul ettiklerini ve Filistin devletinin kurulmasını müteakip siyasi parti olarak hayatlarına devam edeceklerini bana ilettiler. Bu da aslında bence dünya kamuoyunun Filistin devletine giden yolda atacağı adım için fevkalade önemli bir mesaj” dedi. Bu açıklamadan saatler sonra uluslararası basında Hamas’ın üç aşamalı ateşkes sürecinde Türkiye ve Rusya’nın garantör ülke olmasını önerdiği yönünde haberler yayınlandı.

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ŞÜKRİ DE GELECEK

Bölgenin önemli aktörlerinden Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de yarın İstanbul’da olacak. Şükri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bu görüşmede de bölgedeki gerilim, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes arayışları gündemde olacak.