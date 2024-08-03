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Haniye için gıyabi cenaze namazı

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsmail Haniye#Gıyabi Cenaze Namazı
Haniye için gıyabi cenaze namazı
Aziz ÖzenAli Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya ve Hacı Bayram Veli başta olmak üzere dün yurdun dört bir yanındaki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hz. Ali Camisi’nde Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için aynı camide cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

Haniye için gıyabi cenaze namazı

81 İLDEKİ CAMİLERDE...

Namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı. Haniye için başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camisi’nde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesinde cuma hutbesini okudu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi’nde toplanan vatandaşlar da ellerinde Filistin bayraklarıyla gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Haniye için gıyabi cenaze namazı

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsmail Haniye#Gıyabi Cenaze Namazı

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