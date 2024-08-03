Haniye için gıyabi cenaze namazı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için aynı camide cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

81 İLDEKİ CAMİLERDE...

Namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı. Haniye için başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camisi’nde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesinde cuma hutbesini okudu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi’nde toplanan vatandaşlar da ellerinde Filistin bayraklarıyla gıyabi cenaze namazına katıldı.

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