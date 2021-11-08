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Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lütfü Türkkan#Meral Akşener
Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına küfretmesine ilişkin, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e “Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey var. Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir” sözleriyle yüklendi.

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı’na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman’ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Cumhubaşkanı Erdoğan, “Valilik Meydanı’nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk” ifadesini kullandı.

YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL

Katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.

SANDIKTA DERSİ VERMEMİZ LAZIM

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Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Nasıl vereceğiz? 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Dün Batman’da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır’da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi önemsiyorum.”

SANCAK KUTSALIMIZDIR

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin Van’ın Başkale ilçesindeki 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı’ndaki ‘sancak tevdi töreni’ne katıldı. Sancak teslim töreninin TSK için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir. Yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir” dedi.

Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek

BATMANLI GENÇLERLE BULUŞTU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu. Sözlerine kütüphaneye adı verilen şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Arap’ı ile herkesin aynı iklimin veya aynı kilimin deseni olduklarını vurguladı. Erdoğan, “Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. İşte Diyarbakır işte Mardin işte şimdi Ilısu... Buralarda inşallah turizm ciddi manada yüklenecek. Siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lütfü Türkkan#Meral Akşener

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