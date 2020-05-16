'Hanımağa'ya hijyen operasyonu

Bu paylaşımlarda ölüm tehditleri de yapılırken, en dikkat çekeni ‘Hanımağa’ lakaplı eski polis Güniz Akkuş’un paylaşımı oldu. Arkasına elinde Türk bayraklı kar maskeli bir kişi koyan Akkuş, Sedat Peker’i tehdit etti. Peker bir video yayınlayarak Akkuş’un öldürülerek suçun üzerine atılacağını söyledi.

KOM Daire Başkanlığı, ölüm tehditli paylaşımda bulunan kişilere yönelik dün sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin’de 13 kişiye yönelik ‘Hijyen’ adı verilen operasyon başlatıldı. Güniz Akkuş, Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.’nin de arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 5 tabanca, üzerinde Sedat Peker yazılı 2 bıçak ve 100 tarihi sikke ele geçirildi.

İstanbul’da yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Güniz Akkuş’un da olduğu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla, Ankara’da yakalanan Nihat K. ise savcılık talimatıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 5 kişinin işlemleri sürüyor. m