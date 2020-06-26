'Hanımağa'nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı

Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde yaşayan Zekiye Çelebi, nisan ayında, evinin bulunduğu 8 katlı apartmanda yönetici seçildi. Çelebi, geçen günlerde asansör dairesini kontrol etmek için çatı katına çıktı. Kullanıma kapalı olan asansörün kumanda panosundaki ana kart ve motor sürücülerinin söküldüğünü gören Çelebi, polise giderek, şikayetçi oldu.

Üretici firmaya ödeme yapılmadığı için asansörün kullanıma kapalı olduğunu anlatan Çelebi, "Apartmanımız 40 yıllık bir bina. Geçtiğimiz yıllarda 20 bin liraya asansör yapıldı. Birkaç daire sahibi parayı ödemeyince şirkete borcumuz kaldı. Parasını alamadığı gerekçesiyle firma, icra yoluyla asansörü kapattı. Borcu kapatıp, asansörü kullanıma açtırmak istiyorduk. Bu yıl ben yönetici seçildim. Asansör dairesine çıktığımda önemli parçaların söküldüğünü gördüm. Şok oldum, suç duyurusunda bulundum" dedi.

'YAPILAN VİCDANSIZLIK'

Apartmanda yaşayanların merdivenleri kullanmak zorunda olduklarını belirten Çelebi, "Bu vicdansızlık. Asansörün hiçbir önemli parçası kalmamış. Asansör kullanılamıyor diye apartmanda kimse kalmadı. 21 dairesi bulunan apartmanda sadece 5 aile yaşıyoruz. Çok mağdur olduk. Bu parçaları kim aldıysa davacı ve şikayetçiyim. Herkes zaten yeterince para döktü. Şu an yeniden yaptırmaya kimsenin gücü yok. Asansörümüze elini uzatan kişiler bu yaptıklarından utansın" diye konuştu.