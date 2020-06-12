Hanife isminin anlamı nedir? Hanife ne demek

Hanife Arapça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardan bu yana Türkiye'de değerlendirilen ve kız çocukları için kullanılan bir isim olarak da öne çıkıyor. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip isimler arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe karşılığı olarak, ‘İslam'da dinine sımsıkı bağlanan kimse’ şeklinde ifade edilmektedir.

Hanife İsminin Anlamı

Hanife aslına bakılırsa anlamını hanif kelimesi üzerinden almaktadır. Arapçada Hanif sözcüğü ise iki değişik anlam eşliğinde değerlendirilir.

- İslam dinine sımsıkı bağlanmış olan kişi,

- İslamiyet’ten önce tek tanrıya inanan,

Her iki anlama üzerinden de İslamiyet’i yansıtan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Zaman içerisinde bu kelimeden türemiş olan Hanife ismi ise, günümüzde kız çocukları için kullanılan en güzel adlar arasında yer almaktadır. Arapçada olduğu gibi Türkçede de kız çocukları adına hala yaygın kullanılıyor.

İslamiyet konusunda önemli bir yere sahip olan Hanife ismi, son dönemlerde yeniden popüler hale geldi. Bu ismi kız çocukları için vermek isteyen pek çok anne ve baba, anlamı üzerinden internette araştırma yapmaktadır. Yapılan araştırma ile bu isim hakkında karşımıza İslam dinine sıkı şekilde bağlanmış olan kimse şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu güzel anlamı ile kız çocukları için listeye eklenecek isimlerden biridir.