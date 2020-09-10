Hani maske beyim!

Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul ve Ankara için alınan yeni koronavirüs tedbirleri valilikler tarafından açıklandı.

- Meskenler hariç, tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) istisnasız maske takmak zorunlu.

- Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

METRO VE METROBÜSLERDE

- Metro ve tramvay gibi raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si dolu olabilecek.

- Metrobüsler ve ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınabilecek.

- Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Araç kapasitesinin dolması halinde yolcu alınmayacak. Israr olursa sürücü kolluk kuvvetlerini arayacak.

- Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde tedbirleri kaymakamlar denetleyecek. Para cezalarının tahsiline önem verilecek.

‘SANA İKİ ÇİFT LAFIM VAR’

Kocaeli'de belediye, caddeleri Münir Özkul’un “Bak beyim sana iki çift lafım var” gibi film replikleriyle donatıp uyarıda bulunurken yine maskesizler vardı.