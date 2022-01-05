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Hangisi haklı: Savcı mı, hâkim mi?

#Cinsel İstismar#Savcı#Hakim
Hangisi haklı: Savcı mı, hâkim mi

Şanlıurfa’da 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Hâkim ise şikâyetçi kimse olmadığı için tutuklama talebini reddetti.

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ŞANLIURFA’da geçen eylül ayında, 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan iki çocuk, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından çocukları ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.

Akçakale Sulh Ceza Hâkimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaşında olduğunu dikkate alarak, kanunen ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçunun şikâyete tabi olduğunu kararında belirtti. Hâkimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikâyetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu’na göre ‘çocukların cinsel istismarı’ suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikâyetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hâkimlik, mağdurların velilerinin şikâyetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.

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 SAVCIYA MESLEKİ EĞİTİM İSTEDİ

Sulh ceza hâkimi, kararında suça sürüklenen çocukları tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk eden Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu’nun 102’nci maddesinde düzenlenen ‘cinsel saldırı’ suçundan mesleki eğitime alınmasını istedi.

Hâkimin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Meslek İçi Eğitim Bürosu’na da yazı yazdığı öğrenildi. Savcılığın sevk yazısında suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından büyük gösterilerek ‘şüpheli’ sıfatıyla tutuklanmaya sevk edildiği ve bu hatanın sorgu zaptında düzeltildiği ifade edildi.

Hâkim, tutuklama yazısını yazan Cumhuriyet savcısının, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ ve ‘cinsel taciz’ yönünden mesleki eğitime alınmasını istedi.

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