Hangisi ‘Anadolu Aslanı’

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Twitter’dan “Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama ‘Anadolu Aslanı’, Aksaray malaklısıdır” mesajını paylaştı. Sivas Valisi Salih Ayhan ise bunun üzerine Aydoğdu’ya “Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu. Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı, ormanın kralı aslan değil fil olurdu” mesajıyla yanıt verdi.

“GOOOL” PAYLAŞIMI

Aksaray Valisi Aydoğdu, Sivas Valisi Ayhan’ın tweeti üzerine, Google’dan “Anadolu Aslanı hangi ilde” diye arattığı sayfadaki açıklamayı paylaşarak “Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim” dedi. İki şehrin valisi arasında Twitter üzerinden yaşanan “Anadolu Aslanı” atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı. Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de “goool” ifadeleriyle katıldı. Birçok Twitter kullanıcısı da atışmanın altına yorum yaparak katıldı.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Bir kullanıcı “Bu rekabette kazananı ancak büyük Twitter oylamasıyla belirleyebiliriz... Benim tercihim tabii ki kangaldan yana. Bu paylaşım olmasa Aksaray Malaklısı’nın varlığından bile haberdar değildik” dedi. Başka bir yorumda “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Aksaray Malaklısı’nı da tanıyacaksınız, hakkıyla tanıtılmadı şimdiye kadar” ifadesi kullanıldı. Başka bir Twitter kullanıcısı da tartışmaya katılarak, “Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivas Valimiz Salih Ayhan en kısa sürede sizi Sivas’a davet eder ve iri cüssesi, sadakati, çevikliği ile nam salmış gerçek Anadolu Aslanı Kangal köpeklerini yakından tanıtma fırsatı sağlar inşallah” dedi. m ANKARA