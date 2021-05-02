Hangi üniversite hangi müziği dinliyor

Üniversiteliler, Spotify’ı, öğrenci e-posta adresleriyle kaydolarak indirimli olarak kullanıyor. Platforma kayıtlı olan öğrenci e-posta adresinden yola çıkan McDonald, farklı üniversite öğrencilerinin 2021’in başından bu yana en çok dinledikleri şarkıların yer aldığı listeleri yayınladı. Türkiye’deki 165 farklı üniversiteye ait verilerin de bulunduğu sitede, her bir üniversiteye özel hazırlanmış müzik listeleri yer alıyor. Sitede yer alan verilere göre Türkiye’de üniversitelilerin en fazla dinlediği müzik türünün Türkçe pop olduğu görülüyor.

BİRBİRİNE BENZEYENLER

Sitede, üniversitelerin üzerine tıkladığınızda müzik dinleme alışkanlıkları birbirine benzeyenleri de görebiliyorsunuz. Örneğin en çok Jazz dinlenen Boğaziçi Üniversitesi’ne en yakın dinleme alışkanlıkları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde. Türkçe pop sever öğrencilerin ağırlıklı olduğu Koç Üniversitesi ise Özyeğin ve Yeditepe Üniversitesi ile ortak paydada buluşuyor. Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ise Türkçe rock severler olarak öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTELERİN ENLERİ

Türkiye’nin köklü kurumlarından İstanbul Üniversitesi’nde en çok dinlenen ilk 3 tür; Türkçe pop, Türkçe jazz ve Türkçe rock iken, en az dinlenen 3 tür Anadolu rock, klasik Türkçe pop ve Türkçe enstrümantal. Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi’nde ise Türkçe pop, T-rap (Türkçe rap), Türkçe jazz en çok dinlenen ilk 3 müzik türüyken, son 3’te Farsça pop, Bağlama ve Türkçe alternatif pop yer alıyor.

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