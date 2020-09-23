‘Hangi politikacı sağlıkçı gibi günde 24 saat çalışıyor?’

Pandemiyle mücadele süreci ve vefat eden sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgi veren TTB yöneticileri, COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını talep etti.

Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. TTB Başkanı Adıyaman, “TTB, sivil toplum örgütü olmak yerine toplumcu bir demokratik kitle ve meslek örgütü olmayı seçmiştir. TTB halkçıdır” dedi.

41 HEKİM HAYATINI KAYBETTİ

Kılıçdaroğlu da şunları söyledi: “Halkın sağlığı tehlikede, önlem alın diyorlar. ‘Vay sen misin önlem alın diyen!’ 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41’i hekim. Baştan bir strateji belirlemesi gerekirdi iktidarın. COVID-19’la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi! Hayatımda duyduğum en saçma söz. Sağlık çalışanları günün 24 saati çalışıyor. Söyler misiniz, hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor. Öyle bir noktaya geldik ki; ‘Efendim bu hekimler suçlu. TTB’nin kapatılması lazım.’ Niçin? ‘Gerçekleri söyledi.’ Gerçekler acıdır ama siyasetçinin asıl tahammül etmesi gereken gerçektir. Bir talepleri var TTB’nin COVID-19 meslek hastalığı olsun. Bu talep karşılanmalı.”

KAHVEDE HER OYUNDA YENİ DESTE AÇILSIN

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kahvehane esnafının beklentilerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki ‘her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.’ Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu? Şehirler arası otobüsler için aynı şey” ifadelerini kullandı.

TABİPLERDEN KILIÇDAROĞLU’NA SİYAH KURDELE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaretinde, koronavirüs salgını ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına siyah kurdele takıldı. (Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA)