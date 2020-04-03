Hangi illere uçuşlar yasaklandı? Uçuşlar ne zamana kadar yasak?

Corona virüs önemleri genişletildi ve son olarak uçuş seferleriyle de ilgili düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire seyahat yasağının getirildiğini duyurmasının ardından THY de uçuşların iptal edildiğini bildirdi. İşte, o konuyla ilgili açıklamalar.

UÇUŞLAR NE ZAMANA KADAR DURDURULDU?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

HANGİ İLLERE UÇUŞLAR YASAKLANDI?

İç hat seferleri Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van kısıtlı sayıda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu illere uçuşlar iptal edildi.