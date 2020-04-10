Sokağa çıkma yasağı hangi illere getirildi, yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? İşte yasak getirilen 31 il

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta corona virüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Peki, hangi illere yasak getirildi? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili auyrıntılar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERE GETİRİLDİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır" denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERE GETİRİLMİŞTİ?

Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 18- 20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.



Buna göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.



Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı.



Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile 03 Nisan’da valiliklere Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.



Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:



Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;



Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.



Bakanlığımızın gönderdiği genelgede; valiler/kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.