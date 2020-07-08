Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? İşte vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan iller..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir." dedi.

Bakan Koca, "Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız" diye konuştu.

Koca, "Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." dedi.

"Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde"

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde."

"Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa."

Bakan Koca "(Kovid-19 tedavisi) Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi" diye konuştu.