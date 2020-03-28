Hangi iller büyükşehir? Büyükşehir belediye listesi
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi. 30 büyükşehir valisinin katıldığı toplantının ardından hangi illerin büyükşehir olduğu merak konusu oldu. Peki, hangi iller büyükşehir? Büyükşehir belediye listesi...
İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek. İşte, 30 büyükşehir hakkında merak edilenler...
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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