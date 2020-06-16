Handikap ne demek? Handikap nedir? Handikap TDK kelime anlamı

Genel olarak TDK acısından handikap sözcüğünün kelime anlamı, ‘engel’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durum ya da olgu ve olay karşısında meydana gelen veya gelecek engel anlamı taşımaktadır.

Handikap Ne Demek?

Handikap aslına bakılırsa iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

- Engel,

- At yarışları sırasında biniciler ile eyerin toplam ağırlığının, atların koşuyu kazanmasına olanak tanıyacak şekilde ayarlanmış olması,

Ancak genel olarak gündelik hayatta engel anlamı üzerinden daha fazla değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

‘’ Esaslı dokümantasyonlara ve teknik hünerlere karşın, en büyük handikapları, bu yaşanmışlık sıcaklığından yoksun oluşları idi.’’ H. Taner

Handikap Nedir?

Gündelik hayatta handikap kelimesi genel olarak, ‘engel’ anlamı ile beraber değerlendirmektedir. İngilizce kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş şekilde uzun yıllardır kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde ise handikap kelimesi spor bahisleri üzerinden çok fazla duyulmaktadır. Örneğin bir takımın diğer takıma karşı en az iki farklı galibiyet aldı zaman, bu durum handikap olarak bilinmektedir.

Farklı amaçlara bağlı olarak tek başına veya cümle içerisinde handikap kelimesini kullanabilirsiniz. Herhangi bir durum karşısında ortaya çıkan engel olarak anlam ifade ediyor.

‘’Bu handikap beni gerçekten çok korkutuyor.’’