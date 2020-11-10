Hande’nin babası tarafından 19 yıl önce öldürüldüğünü öğrenen annesi isyan etti: Neden?

İstanbul’da 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12), babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş’la kaldığı İçerenköy’deki evinde 4 Ocak 2001’de başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hande’nin dosyası 19 yıldır faili meçhul kaldı. Önceki gün Hande’nin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. İki şüpheli ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Bu gelişme karşısında şok geçiren anne Handan Turgay, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘BABASINI ÇOK SEVERDİ’

“Duyduklarıma hâlâ inanamıyorum. Hep uzaktan birileri çıkar dedim, yabancı birileridir diye düşündüm ama bu kadar yakın olacağını hiç tahmin etmedim. Hande biliyordu katillerini. Sırlarla gitti kızım. 3 ay olmuştu onların yanına gideli. Babasını daha yakında tanıyabilmek için gitti. Zaten son zaman dedi ki bana ‘Anneciğim babamı yeteri kadar tanıdım, ikinci dönem yine beraber yaşayacağız’. Maalesef yaşayamadık. Kızım bugün yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Hayat doluydu, neşeliydi. 23 Nisan doğumluydu. Bana hep derdi ki ‘Beni bütün dünya mı kutluyor anne’. Babayı öyle bir seviyordu ki. Asla babası hakkında kötü konuşturmazdı. Aslan gibi kükrerdi bir şey diyene. Bir insan bu kadar babasına âşık olabilir mi? Çok farklı seviyordu. Kızımın günahı neydi, suçu neydi? Baba sevdasına gitti. Kendimi affedemiyorum. Ama babaya güvenmeyeceksin de kime güveneceksin.

‘İÇERİDEN ÇIKAMASINLAR’

Evde onun fotoğraflarının olduğu bir köşesi var. Yakalandıklarını öğrenince sabah kızımın köşesine gittim, konuştum. ‘Anneciğim rahat uyu’ dedim. ‘Adalet yerini buldu bulacak’ dedim. Beni 11.00’da polis aradı olayı öğrendim.

Mahkemede onlara tek bir kelime edeceğim. ‘Neden’ diyeceğim. Allah’ım bana o günü göstersin. Mahkemede karşılaştığımda ilk bunu soracağım. Bana ne cevap vereceklerini çok merak ediyorum. Kızımın günahı neydi, suçu neydi? Bu neyin vahşeti, kini. Dosyasının kapanmasına 2 ay kalmıştı. ‘Zamanaşımına uğramadan içinize su serpeceğiz’ dediler ve yaptılar. 19.5 sene sabırla bekledim. Ve sözlerini tuttular. Helal olsun hepsine.”