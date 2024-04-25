Hande Fırat'tan resim ve heykel sergisi... Devriamber yarın ziyarete açılıyor

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CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü’yle, Ankara Temsilcisi olarak Hürriyet gazetesindeki yazılarıyla yıllardır siyasi kulisleri çok önemli haberleri aktarıyor Hande Fırat. Ama bu kez farklı bir nedenle gündemde. Fırat, 26 Nisan'da 2’nci Meclis binasındaki Cumhuriyet Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergideki eserler hakkında bilgi verdi.

"HANDE'NİN YARISI GAZETECİ YARISI SANATA AYRILMIŞ VAZİYETTE"

“Yaklaşık 12 yıldır diyebilirim aslında öncesinde de yapıyordum ama bu şekilde değil. 12 yıldır bizzat hayatımda son 7 yılında Hande’nin yarısı gazeteci yarısı sanata ayrılmış vaziyette. Gazetecilik, gerçekler üzerine daha stresli, sanat ise sanıyorum beni o stresten arındıran, asıl beni içimdeki gerçek Hande olan Hande. Hande kim dersen Hande bu, ekrandaki Hande Fırat. 1,5 yıldır yaklaşık çalışıyorum. 30’a yakın eser. Kamera ile ilgili olan bir bölümü var dijital art, video art inanılmaz keyifli.”

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Gazeteci Hande Fırat, Devriamber adını verdiği sergisinde dijital sanatlar heykel ve resmi bir arada harmanlıyor.

“Ben kendi hikayemi anlatmak istedim. Annem, ben ve kızım 18 yaşın altında babalarımızı kaybettik. Bunun bir döngü olduğunu düşündüm. Onu da bu sergi ile kırmak istedim. Kökler ve çınarlar babaları temsil ediyor. Devriamber ismi fazla bilinmez ama aslında günebakandır. Benim genelde yere bakıyor. Çünkü acı çeken kadınların gözleri devrik yüzleri öndedir.”

Devriamber’le hem onun hem de onun ailesinin hikayesini anlatıyor.

“Senin gönlünden ne geçiyor dersen, yaşanmışlık yorulmuşluk, aile, kaybediş, yeniden doğuş ve o döngüyü kırmak geçiyor. Tam manasıyla bir hayat. Evet tam manasıyla bir hayat aslında.”

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