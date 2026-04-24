Hande Fırat’tan Gazete Çocuk’a röportaj… Genç matematikçi Kaya: Sancar’ı örnek alıyorum

GEÇTİĞİMİZ yıl FISO Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Kaya, başarı sürecini, çalışma disiplinini ve bilimsel hedeflerini anlattı. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ı örnek aldığını belirten Kaya, özel röportajda şunları söyledi:

“Matematiği bir oyun olarak görüyorum. Matematik her yerde… Dünya çapında ülkemi gururlandıracak işler yapmak istiyorum. Bilime ve teknolojiye önem veren bir ülke olduğumuzu göstermek isterim. Bu konuda değerli büyüğüm, çalışmalarıyla hepimizi gururlandıran Aziz Sancar’ı örnek alıyorum. İnşallah, ben de matematik alanında onunki gibi bir başarı inşa ederim. Büyüdüğünde kendimi dünyada tanınmış, yeni projeler tasarlayan ünlü biri olarak görüyorum. Bu hayalimi başaracağıma inanıyorum…

Dünyada sadece bizim ülkemizde çocuk bayramının olması, Mustafa Kemal Atatürk’ün böyle bir düşünceyle hareket etmesi, onun çok özgün biri olduğunun göstergesidir. Ülkemizdeki çocuklar için çok önemli bir şans bence. Atatürk bugün yaşasaydı çocukluğumuzda kendimizi geliştirerek ulusumuz ve insanlık için yararlı bireyler olmamızı söylerdi. Çok çalışmamız, yorulmadan ilerlememiz gerektiğini söylerdi. Bir de her zaman bir ve beraber olmamızı isterdi bence.”

Ertuğrul Ege Kaya, Hande Fırat’a konuştu.

(ANKARA)