Hande Fırat’tan dikkat çeken sözler: Değişecek isimleri bilen tek kişi Erdoğan

Pandemi sürecinde yaşadıklarını anlatan Hande Fırat “Çalışırken korunmak zor. Maske, mesafe, hijyen en önemli kuralım” dedi.



Hande Fırat ayrıca gazetecilerin pandemi koşullarında karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, “Alandaki gazetecilerin de aşılanması şart” ifadelerini kullandı.



“Kadınlar her alanda daha fazla temsil edilmeli” şeklinde konuşan hande Fırat iş dünyasındaki tecrübelerinden örnekler vererek, “Kadınlar daha disiplinli ve çalışkandır” dedi.



Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Hande Fırat “Kadına şiddetin özrü de açıklaması da olamaz” diye net ifadeler kullandı.



Son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeleri yorumlayan Hande Fırat, “Türkiye 15 Temmuz’un yarattığı anormal süreci geride bırakıyor” dedi.



Avrupa Birliği ile ilişkileri de değerlendiren Hande Fırat önümüzdeki dönemde AB’den bir yaptırım beklemediğini söyledi.



Kabinede ve AK Parti yönetiminde yaşanabilecek değişiklilere daire kulislerde konuşulanlar hakkında bilgi veren Hande Fırat, “Değişecek isimleri bilen tek kişi cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi.

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