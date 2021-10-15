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Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

#Hande Fırat#Kaza#TIR
Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara’dan İstanbul’a giderken içinde bulunduğu araca, önlerinde seyreden kamyondan çürümüş jantıyla birlikte fırlayan tekerlek çarptı. Araç ağır hasar görürken, Hande Fırat ve yanındakiler kazadan şans eseri yara alamadan kurtuldu.

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Hürriyet Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat, perşembe günleri CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programı için dün sabah eşi Murat Özvardar, koruması ve şoförü ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı. TEM Otoyolu Bolu Tüneli’ne metreler kala Fırat’ın şoförünün kullandığı 34 DKS 290 plakalı araca, saat 12.35 civarında, Savaş Kanpara’nın kullandığı 41 AES 573 plakalı kamyonun 08 AAC 948 plakalı dorsesinden jantıyla birlikte çıkan tekerlek çarptı. Araç ağır hasar görürken, Fırat, eşi, koruması ve şoförü kazayı ucuz atlattı.

Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

ALLAH’A ŞÜKRETTİM

Fırat, “Hayatımın ilk trafik kazasıydı” derken, o anları şöyle anlattı:

“Arka koltukta haber okuyordum, gözümü açıp başımı kaldırdığımda dev gibi lastiği gördüm sadece. Dördümüzün de önde ve arkada emniyet kemerlerimiz takılıydı. Ben her seferinde arka koltukta da mutlaka her yerde kemer takarım. Bu benim hayatımın ilk trafik kazasıydı ve emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kemerler ve açılan hava yastıkları sayesinde hayatta kaldık. Tabii ki çok korktum. Aklıma ilk gelen ‘gittik’ oldu. Çünkü lastiğin arabaya çarpma anını gördüm ve hava yastıklarının açılmasıyla içerisi dumanla kaplandı. Arabadan çıktığımda biraz titreme krizine girdim. Sağımıza solumuza baktım bir şeyimiz yoktu Allah’a şükrettim. Hepimiz iyiyiz çok şükür.”

Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

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JANTIYLA FIRLADI

Kazanın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Fırat’ın şoförü de, “Kamyon üçüncü şeritten gidiyordu. Her şey saniyeler içinde oldu. Dorsedeki lastiğinin fırlamak üzere olduğunu gördüm ancak solumda bariyer, arkamda araçlar vardı. Sağa geçseydim takla atabilir, direksiyonu sola kırsaydım da bariyerlere saplanabilirdik, frene bastım. Jantın göbeği TIR’ın üstünde kalmıştı ve jantın diğer bölümleriyle birlikte fırlayan lastik araca çarptı. Tutanaklar tutuldu, aracımız Ankara’ya çekildi” dedi. Bu arada olaya Bolu Bölge Trafik ekipleri de müdahil oldu. Ölümlü ya da yaralamalı kaza olmadığı için resmi işlem yapılmadığı belirtilirken, olayla ilgili bir tutanak tutulduğu kaydedildi.

Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

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HANDE FIRAT: ARKADA OTURURKEN DE KEMER TAKIN

Hande Fırat kazayı emniyet kemeri sayesinde ucuz atlattıklarını söylerken denetimin önemine de dikkat çekti: “Bu kazada şunu gördüm, mutlaka uzun yola çıkmadan önce özellikle TIR’ların, kamyonların her türlü kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Çünkü sen ne kadar iyi, dikkatli araba kullanırsan kullan, karşındaki, yanındaki kullanmazsa ya da aracında bir sorun varsa yine böyle kazalara sebebiyet veriyor.

Hande Fırat otoyolda ölümden döndü... TIR’dan fırlayan tekerlek dehşeti

Avrupa ülkelerinde veyahut başka ülkelerde jant çürümüş, kopan lastik arabaya çarpmış şeklinde haberler okumuyoruz genellikle. Bu işlere, denetimlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu araçların hepsinin uzun yola çıkarken mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor ve şehir içinde de dışında da mutlaka önde ya da arkada fark etmeksizin emniyet kemerlerinin takılıyor olması gerekiyor. Ülkede kurallara herkesin uyması, kontrollerin, denetimlerin yapılması gerekiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”

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#Hande Fırat#Kaza#TIR

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