Hande Fırat: Haber profesyonel habercilerin işidir

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Fırat konuşmasında şunları söyledi: “Yıllarca ben de muhabirlik yaptığım için sahayı çok biliyorum. Maalesef bütün felaket bölgelerinde hemen hemen bulunduk. Haber kanalları, internet siteleri ve radyolar açısından 24 saat süren kesintisiz bir haber akışının sağlanması gerekiyor. İnsan hayatı tabii ki ilk öncelik. Söylenti üzerine asla haber yapmamak, doğru görüntüleri doğru zamanda vermek, fakat görüntü verirken, insanları rencide edici, dehşete sürükleyici görüntüleri vermemek diğer ilke olmalı. Sosyal medya doğru kullanılırsa bazı görüntülere ulaşma açısından kıymetli. Ama sosyal medya ile bir fısıltı gazetesi ortaya çıkıyor. Bu yüzden haber, profesyonel habercilerin işidir. Bu da merkez medyanın her zaman güçlü olmasıyla mümkündür. Merkezde bulunan medya genelde daha tarafsız durmaya çalışan, doğruyu-yanlışı bazen siyasilerin hoşuna gideceği ve gitmeyeceği şekilde ama mutlaka teyit edilmiş doğruyu yıllardır bu işi yapan profesyonellerle ortaya koyar. Dolayısıyla okuyucusundan siyasetçisine, çalışandan patronuna merkez medyaya mutlaka sahip çıkılmalı.”