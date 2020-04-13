Hande Fırat detayları anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu 23.00'te görüştüler

Fırat, "Teyit edilmemiş bilgi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu ile saat 23.00'te görüştüler. Bu görüşme yanılmıyorsam İstanbul'da yapıldı. Bu görüşmenin sonrasında belli ki bu karara varıldı. Edindiğim bilgiler bu yönde. Soylu'yu tanıdığımız kadarıyla hassas ve titiz bir bakanlık görevini yaptığını ve o görüntüleri düşünmekte olduğunu ifade etmiştim. Bugün saat 20.00'de kendisiyle görüşen partinin yetkilileri hiç böyle bir izlenim edilmediklerini söylediler. Dolayısıyla böyle bir karar alması partide şok etkisi yaratmış durumda. Televizyon yayınlarında, sosyal medyada da destek mesajları takip edildi. Süleyman Soylu'nun yaptığı görüşmenin ardından; görüşmede ne konuşulduğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Tekrardan görevde kalmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı, istifayı kabul etmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Yarın kabine toplantısı var. Muhtemelen Süleyman Soylu, son durumu sosyal medyadan özetleyecektir diye düşünüyorum" dedi.