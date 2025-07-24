Hande Fırat, Ankara'nın Şam'a vereceği askeri desteğin detaylarını canlı yayında açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetiminin Türkiye'den resmi düzeyde askeri destek talep ettiğini açıklamıştı. Talebin, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve özellikle DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele yürütülmesi amacıyla iletildiği bildirilmişti. CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü'nün moderatörü Hande Fırat, bu talebe verilecek cevabın detaylarını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN ŞAM'DA TEK BAŞINA RESMİ BİR ÜSSÜ OLMAYACAK"

Hande Fırat şunları söyledi:

"Bu desteğin içeriği ne olacak? 2 ayaklı bir destekten bahsediyoruz. Birincisi Şam'ın Ankara'dan resmen destek istemesi. Bir de Dışişleri Bakanlığı boyutunda yürütülen süreç var. Buna MSB de ortak. MSB nasıl destek verecek? Türkiye'nin Şam'da tek başına resmi bir üssü olmayacak. Türkiye, bu yöntemi Azerbaycan, Somali ve Libya'da kullanıyor. Bunlardan birincisi askeri danışmanlık. Suriye'deki silahlı yapılar birbirlerinden farklı kuvvetler. Henüz orduya dönüşmüş değil. Bunun için bir konsept bir doktrin gerekiyor. Aynı zamanda kendi içlerinde standartta kavuşması gerekiyor. Askeri danışmanlıkla, konsept, doktrin ve standardizasyon getirilecek. İkinci ayağı asker eğitim diyebiliriz. Bu nasıl yapılıyor? Libya ve Somali'de olduğu gibi kara, deniz, hava eğitim merkezleri kuruluyor. Harp okullar kuruluyor. TSK, bu okullar kurulacak ve eğitici desteğinde yardımcı olacak. Mevcutta silah altında olanlara da bu eğitim verilecek. Bu eğitim hem Suriye sahasında hem de Türkiye'de verilecek. Bir yandan da Suriye hükümetinin güvenlik kapasitesi ortaya çıkarılacak. Bu kapasite ortaya çıkarıldıktan sonra nelere ihtiyacı olduğu tespit edilecek. İDEF fuarına Suriye çok kalabalık bir heyetle geldi. Yerli ve milli ürünlere çok ciddi talepleri var. Savunma sanayisinin nasıl kullanılacağı da Suriye ordusuna öğretilecek.

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"DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN KURULACAK KONSORSİYUMLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLANACAK"

İkinci boyutu ise şu; Dişileri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye komşu ülkelerle birlikte DEAŞ'la mücadele için bir konsorsiyum oluşturdu. Bir harekat merkezinin kurulması gündemde. ABD'ye de DEAŞ'la mücadelenin bu konsorsiyumla tarafından yürütüleceği söylenmişti. Bununla ilgili gelişmelerin de hızlanması bekleniyor.