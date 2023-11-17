Hande Fırat, Almanya'daki basın toplantısında yaşananları anlattı: Erdoğan'ın sözlerini hazmetmeleri zaman alacak

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, basın toplantısında yaşananları şu sözlerle aktardı:

Almanya'nın tarihte kendi yaptıklarını, İsrail başka bir millete yapıyor. Hamas'ı terör örgütü olarak gören Almanya topraklarında PKK ve FETÖ terör örgütüne ev sahipliği yapan bir ülke. Sanırım basın mensubu bunların hepsini biliyordur ama işine gelmediği için bu soruyu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu arada biz de soru soramadık. Provokasyon nitelikli sorudan sonra Türkiye'den gelen gazeteciler el kaldırdı. Biz de sorardık, gerçekleri açık açık sorardık. Alman basının bir kısmında farklı bir bakış açısı ile gelmiş.

"'SİZİN GİBİ AÇIK KONUŞAMIYORUZ' DİYEN ALMAN YETKİLİLER VAR"

Ben bağırdım söz hakkı verilmedi. Soruyu duyduğum an rahatsız oldum. Almanya'nın geçmişini rahat konuşmadığını biliyoruz. "Terör örgütü derken Hamas'a ülkenizde terör örgütlerini ağırlıyorsunuz. Bundan dolayı vicdanınız rahat mı?" Diye sorardım. Ama bize Almanlar tarafından söz verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmetmeleri zaman alacak. Sindirirler. Esmelerine gürlemelerine bakmayın, kapılı kapılar arkasında başka şeyler söyleniyor. Bizim elimiz kolumuz bağlı, biz sizin gibi açık konuşamıyoruz diyen Alman yetkililer var. Şimdi isim veremeyeceğim. Dinlemeyi bilmeyen, anlamak istemeyen, tarihi bagajından dolayı doğruları söyleyemenler yazıp çiziyor.

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NE YAŞANMIŞTI?

Bir basın mensubunun "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in var oluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. İsrail'e faşist devlet olduğunu söylediniz, hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz? Siz Türk - Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve mesela savunma sanayi açısından Türkiye'ye savunma sanayi için 40 adet Eurofighter talep ediyor, Almanya bunu kabul edecek midir?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıt vermişti:

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Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk 5'in içerisinde yer alan ülkeyiz. Türkiye NATO'da sıradan ülke değil. Rusya - Ukrayna arasında herkes Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile Rusya ile görüşüyoruz. 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün tahılı Avrupa'ya Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda yine diyorsunuz ki yüzlerce ben sana yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri vurdu mu, vurdu. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak rahatsızım. Bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musunuz? Bunlara karşı da tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Şu anda da Almanya, İsrail'e maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunların çalışmasını yaparız. İnsansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular insani olsun, vicdani olsun. Cevaplarını da biz size o şekilde verelim.