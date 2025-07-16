Hande Fırat 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘O telefon gazetecilik görevimdi’

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Fırat, “Ülkenizi iyi tanırsanız, kıymetini iyi anlarsanız üzerinde oynanan oyunları da çok net görebilirsiniz. Darbelere zaten doğuştan karşı olmamız lazım. Biz 3. dünya ülkesi değiliz, bugün hiç değiliz, yıllardır hiç değiliz. 3. Dünya ülkesinin vatandaşları falan da değiliz. Bize okuyan, dünyayı gören, dünyayı algılayan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten bu yana, evet bazen bunları yaşamış ama artık kesinlikle yaşamaması gereken bir milletiz. Darbe yok, unutun onu. 15 Temmuz herkese ders oldu ama özellikle darbe ve terör örgütü saldırısını anlamak çok önemli.

MEDYA O GECE SUSMADI

Bir daha asla aynı hataya aynı isimle ya da başka bir isimle düşmemek için... Bu bir terör örgütüdür. Bu maalesef dış güçler tarafından sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya yayılmış ve yayılmak istenen bir organizasyondur. Yıllarca nerede kullanıldığına, kaçaklarının nerede olduğuna bir bakın. O gece bir hedef de medya kuruluşlarıydı. Ben bir gazeteci olarak tabii ki doğrunun yanında duracağım ama doğru öncelikle devlet-millet ve vatanım için demokrasidir. Aslında o çağrı, o telefon benim gazetecilik görevimdi. Türkiye Cumhuriyeti aslında bir iç savaşa sürüklenmek isteniyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı kadar görüntüsü de çok önemliydi. Medya sustuğunda halk yalnız kalır. Medya o gece susmadı.”





15 Temmuz ’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ’ın yayınına bağlanarak halkı kalkışmaya karşı durmaya çağırmıştı.

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